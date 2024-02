Ricercato in Qatar per assegni a vuoto | arrestato a Napoli in un B&B del Centro Storico

Tempo di lettura: < 1 minutoEra destinatario di un mandato di arresto internazionale ed è stato trovato grazie ad un alert alloggiati scattato in una ... (anteprima24)

Napoli, si nascondeva al centro storico con un mandato di arresto internazionale: arrestato 46enne: I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che presso la struttura ricettiva era sopraggiunto un uomo, un 46enne algerino, destinatario di mandato di arresto internazionale, emesso dalle autorità ...ilmattino

Ricercato internazionale in un albergo di Napoli: arriva la polizia: Un Ricercato internazionale è stato messo in manette a Napoli ... destinatario di mandato di arresto internazionale, emesso dalle autorità del Qatar per il reato di emissioni di assegni a vuoto.napolitoday

Napoli, detestinatario di mandato di arresto internazionale: arrestato 46enne algerino: Era destinatario di un mandato di arresto internazionale: è stato arrestato un Ricercato 46enne algerino a Napoli. L’uomo è stato trovato grazie ad un alert: stava alloggiando in un albergo del centro ...napoli.occhionotizie