(Di martedì 27 febbraio 2024) La tassazione a livello nazionale dellegassate e"ha un effetto di decelerazione dei crescenti tassi di prevalenza nella popolazione pediatrica dell'e del sovrappeso". E' la conclusione a cui è giunta unapubblicata su 'The American Journal of Clinical Nutrition'. Tra gli autori anche Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università

Si avvicina sempre di più lo scontro Napoli – Barcellona , ma quali sono i precedenti e quali i dati da conoscere? Tutti i tifosi del Napoli sono ormai in ... (sportnews.eu)

Ricerca: la depressione si 'legge' in faccia, App cellulare usa Ai per rilevarla: Milano, 27 feb. (Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 17) - Sorrisi, smorfie di gioia, sguardo ombroso, sopracciglia aggrottate, occhi persi nel vuoto. Quello che le persone non dicono spesso si legge ...notizie.tiscali

Sara Buratin uccisa a coltellate, aveva 41 anni. Il cadavere trovato dalla mamma nel cortile di casa sua. Si cerca il marito, è irreperibile: I militari dell'Arma sono ora alla Ricerca del marito della vittima ... Così Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. «Cosa succede nel Padovano» «Il coro del mai più è ...leggo

Ricerca italiana, tassare bevande zuccherate riduce impatto obesità: E' la conclusione a cui è giunta una Ricerca italiana pubblicata su 'The American Journal of Clinical Nutrition'. Tra gli autori anche Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di ...adnkronos