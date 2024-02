Riccione | capitale del fumetto Da Diabolik alla graphic novel

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per tutto marzosarà ladel. Tra il Palazzo del Turismo e altre location ospiterà autori die illustratori, case editrici, nonché aspiranti fumettisti, lettori e appassionati. Accadrà con Fumetti futuri, il nuovo festival che, oltre a presentare le novità editoriali e a parlare di progetti, affronterà temi come le donne e la parità, ma anche l’alluvione in Romagna e il volontariato, la spiritualità, l’ecologia e la forza della disabilità. L’evento, promosso dall’associazione Amuse-Amici dei Musei die Valconca con la direzione artistica dell’illustratore e fumettista Niccolò Tonelli, proporrà presentazioni e mostre, alle quali si aggiungeranno workshop, proiezioni e dj set nel weekend di Pasqua. Si partirà sabato alle 15 con il vernissage ...

Riccione, potenziamento del Corpo di Polizia locale, assunti 2 ufficiali e 4 agenti: Assicurare una precisa strategia operativa finalizzata a garantire un maggiore presidio e controllo del territorio: sarà ulteriormente potenziato il personale del Corpo di Polizia locale del Comune di ...altarimini

Riccione diventa capitale del fumetto con la prima edizione di “Fumetti Futuri”: In marzo Riccione si trasforma per la prima volta nella capitale del fumetto, ospitando grandi autori di graphic novel, illustratori di fama, giovani artisti in ascesa, case editrici e un grande ...chiamamicitta

Fumetti Futuri, per tutti i weekend di marzo Riccione diventerà capitale dei comics: In marzo Riccione si trasforma per la prima volta nella capitale del fumetto, ospitando grandi autori di graphic novel, illustratori di fama, giovani artisti in ascesa, case editrici e un grande ...altarimini