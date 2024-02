Rems | raddoppiati i posti letto Aprirà le porte anche alle donne | Ottenuto aumento del personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) EMPOLI La cerimonia ufficiale di inaugurazione dei lavori di ampliamento doveva tenersi il 16 febbraio ma la tragedia di via Mariti a Firenze, con la morte dei cinque operai del cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga ha, comprensibilmente, fatto saltare i piani. La residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza detentive di Empoli ha comunque completato il restyling ed è pronta ad accogliere 11 nuovi pazienti. Gli ingressi previsti si aggiungono ai 9inaugurati a luglio 2020 e occupati da autori di reato affetti da infermità o seminfermità psichica. L’ex Casa circondariale del Pozzale (è stata nel 1994 un carcere maschile, succursale di Sollicciano, per diventare nel 1996 esclusivamente femminile e poicon la chiusura degli Opg nel 2015)leper la prima volta ...