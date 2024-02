Regionali | Schlein | ' Calenda per intese? Bella Notizia' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, (Adnkronos) - "Assolutamente sì". Ellyrisponde così a Tagadà su La7 quando le viene chiesto se ritenga unail fatto che Carlosi dica pronto ad accordi in vista delle prossime regionali. "Se ci concentriamo sulle cose da fare insieme troviamo l'accordo. E siamo più forti perché siamo d'accordo sulle idee e non sulle poltrone da spartire come questo governo di Giorgia Meloni".