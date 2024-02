Regionali Sardegna | Salvini | “Il Governo è assolutamente saldo”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 febbraio 2024) PESCARA – “Il. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando. Dopo cinque sconfitte consecutive mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo, commentando i risultati del voto in, a margine di un evento a Pescara. “Le elezionisono importanti per i cittadini – aggiunge– I sardi hanno deciso. Il loro voto o non voto, perché quasi la metà dei sardi non ha votato, va rispettato. Il voto degli abruzzesi penso che sarà profondamente diverso”. L'articolo L'Opinionista.