Regionali Sardegna | perché ha vinto soprattutto Elly Schlein

(Di martedì 27 febbraio 2024) InhaAlessandra Todde che con caparbietà e tenacia ha creduto in una mission che all’inizio sembrava quasi impossibile, rinunciando anche coraggiosamente, al contrario dell’avversario, al sostegno nel comizio conclusivo dei suoi sponsor nazionali. Ha perso, e clamorosamente, Paolo Truzzu inviso sindaco di Cagliari e con luiMeloni che ha scelto un candidato perdente pensando di farlo vincere con l’imposizione delle mani. Ha perso malamente Matteo Salvini che con la Lega scende a percentuali tra le più basse di sempre (la volta scorsa aveva preso oltre l’11% ora è a 3,8%), mentre si salva Forza Italia. Ha perso Renato Soru, e con lui le forze che lo sostenevano da Calenda a Rifondazione (sic!), che non ha capito che i tempi cambiano: pur avendo governato la regione e forte di un nome conosciuto, non arriva ...

Ci sono delle frasi che, come i tormentoni - canaglia, vengono alla mente per dir così, fuori contesto. "Il calcio è metafora della vita"... quante volte lo ... (ilgiornaleditalia)

Perrino (M5S) su elezioni in Sardegna: lezioni per la Basilicata: Dalla Sardegna arriva finalmente un segnale concreto per dare una inversione di tendenza alle politiche arroganti e sconclusionate che il centrodestra sta mettendo in atto a Roma e nelle regioni in ...trmtv

Sardegna, Todde: Soru Intollerabile campagna basata su diffamazione: Roma, 27 feb. (askanews) – “Il confronto si farà sui problemi della Sardegna, non ho dubbi che abbia a cuore la Sardegna ma quello che non è tollerabile è una campagna elettorale che è stata condotta ...askanews

Todde, Tesei e le poche altre. Dati impietosi sulle donne alla guida di una regione: Alessandra Todde prima donna a governare la Sardegna. Ma le altre regioni Risultati scarsissimi, a conferma che il nostro paese fatica a emanciparsi anche nelle tornate elettorali. Attualmente c'è ...tg.la7