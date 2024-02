Regionali | pressing Pd per accordo Piemonte e Basilicata | Schlein ‘testardamente unitari’**

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Testardamente unitari”. Ellydalla Sardegna definisce così il suo Pd commentando la vittoria nella regione, ma con lo sguardo sulle prossime e imminenti sfide elettorali. Tra due settimane ci sono le regionali in Abruzzo e qui c’è una coalizione larghissima a sostegno di Luciano D’Amico che sfiderà il prossimo 10 marzo il meloniano Marco Marsilio. Un mese dopo sarà il turno dellae poi, nell’election day di giugno, del. In entrambe le regioni non c’è ancora un, una situazione di stallo cristallizzata da settimane. La vittoria in Sardegna però può riaprire i giochi. Sia nel rapporto con i 5 Stelle che interno al Pd dove viene frenato il fronte dei perplessi sull’alleanza con i pentastellati. Dario Franceschini lo ha messo agli atti tempestivamente ieri ...

Il voto in Sardegna spinge il campo largo alla piemontese: Pd e M5S al bivio finale. Rossi: “Uniti si può vincere”: Il segretario regionale Domenico Rossi aveva sulla scrivania due comunicati ... Da oggi riparte il tavolo nazionale-piemontese, ultimo pressing per fissare l’alleanza anche in Piemonte. Il segretario ...torino.repubblica

Elezioni Sardegna, Todde con Conte e Schlein: «Sono la prima donna presidente di questa regione»: Giuseppe Conte e Elly Schlein al fianco di Alessandra Todde, nuova presidente della Sardegna. Nella notte la candidata del Centrosinistra ha annunciato la propria vittoria, seppur con un margine ...ilgazzettino

Pd pressing su Conte: campo largo in Piemonte: Elly Schlein e Giuseppe Conte prendono lo stesso aereo per Cagliari, poco prima dell’ora di cena, certi di poter festeggiare Alessandra Todde e il primo successo dell’alleanza Pd-M5s in una regione.lospiffero