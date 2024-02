(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Già 17, con obiettivo quota 20, e 10provenienti da ben 110 nazioni. Batte a un ritmo velocissimo il cuore di Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 17 marzo. C'è già oggi un grandeappunto oltre 10.000 i partecipanti esteri, dunque il 60% di chi sarà al via arriva dall'estero. Atleti che da tutto il mondo hanno scelto di assicurarsi un posto nella storia di questa grande, un appuntamento messo in calendario da tempo, magari con la famiglia o con gli amici, una grande opportunità oltre che per correre anche per visitare la Città Eterna. Dunquecontinua la sua tradizione di scrivere la storia e aggiunge altre due pietre miliari: Acea ...

Ottima partecipazione al corso formativo per commissari di per corso promosso dall’Automobile Club Varese: l’iniziativa si è svolta la scorsa settimana ... (ilgiorno)

Il 17 marzo andrà in scena la Maratona di Roma 2024 . La corsa capitolina ha già fatto record di iscrizioni. Ancora non è chiuso il bando e sono già oltre ... (sportface)

Acea Run Rome The Marathon da Record: oltre 10.000 i partecipanti dall’estero: Batte ad un ritmo velocissimo il cuore di Acea Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo che oggi batte un grande primato: a tre settimane dal via e con le iscrizioni ...ilmessaggero

Record di iscritti stranieri alla Maratona di Roma, sono più di 10 mila: Sono già 17 mila gli iscritti totali alla competizione, che potrebbe passare alla storia come la maratona più partecipata mai svoltasi sul territorio nazionale. 110 le nazioni rappresentate ...agi

Acea Run Rome The Marathon, Record di stranieri al via: Acea Run Rome The Marathon batte ogni Record di stranieri al via ... In totale, ad oggi, italiani compresi, la maratona ha già 17mila iscritti: i numeri confermano quindi il grande appeal che Acea Run ...tag24