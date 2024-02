Razzismo | i responsabili saranno puniti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Chiediamo scusa a tutti, puniremo i". La Yuasa Battery prende le distanze dagli ululati di stampo razzista al giocatore ravennate Arasomwan. Subito ha stigmatizzato l’accaduto, in conferenza stampa post gara, con le parole di coach Massimiliano Ortenzi per poi, in tarda serata, ribadire la ferma presa di posizione del club. "La M. & G. Scuola Pallavolo prende pubblicamente le distanze dall’episodio diavvenuto nei confronti del giocatore ravennate Arasomwan, al quale la società intende mostrare solidarietà e vicinanza. L’episodio è sicuramente stato infelice e le scuse della società vanno in primis al ragazzo e, per estensione, alla società Porto Robur Costa ed a tutto il pubblico presente. La società ha provveduto immediatamente ad individuare i sostenitori sugli spaltidel gesto. La società ...