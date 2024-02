Raw 26.02.2024 Road to WrestleMania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Sap Center di San Jose, California. Lo show inizia con Dominik Mysterio e Rhea Ripley che raggiungono il ring. Rhea da il benvenuto ai fan poi dice che è tornata nel suo paese come campionessa ed è uscita ancora alla stessa maniera. Nia Jax è stata una minaccia seria per il suo regno titolato, ma non è bastato. Becky Lynch la interrompe. Dice che è a San Jose, e poi a40, per affrontare Rhea. Per entrambe è stata una grande serata in Australia. Dominik la ferma dicendo che nessuno può parlare a Rhea in quel modo. Lynch lo fa zittire e ricorda come ha portato avanti la federazione. Rhea gli dice di portare rispetto a Dominik, poi le fa le congratulazioni per la vittoria nell’Elimination Chamber. Si deve mettere al suo livello se la vuole affrontare. Nia Jax poi attacca Becky, ...