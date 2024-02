Ravenna con Arasomwan | Basta | usciremo dal campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Se dovesse ripetersi una situazione analoga, la squadra sospenderà immediatamente la partita e farà rientro negli spogliatoi". Matteo Rossi è stato chiarissimo. Il presidente del Porto Robur Costa 2030 ha risposto con fermezza, e con una presa di posizione inequivocabile, all’episodio di razzismo capitato domenica sera al Pala de André, in occasione del match casalingo della Consar contro Grottazzolina, squadra marchigiana della provincia di Fermo, capolista nel campionato di A2. "Esprimo il grande disappunto – ha spiegato il n.1 del clubte – per i cori di razzismo indirizzati al nostro giocatore Martins. Il quale, nel corso del 4° set, dopo una battuta sbagliata, è stato bersagliato, da una parte della tifoseria avversaria, con ululati, chiaramente riferiti al verso della scimmia. Ululati che si sono sentiti in tutto il palazzetto e ...