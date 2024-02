Ravanelli | 'Non credo Allegri sia convinto di restare alla Juve È un vincente | vuole garanzie sulla rosa'

Fabrizio Ravanelli , ospite di un evento a Paternò in provincia di Catania, parla a 360° della Juventus e della lotta scudetto (video.gazzetta)

Fabrizio Ravanelli , ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing del futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri Fabrizio Ravanelli , ex ... (calcionews24)

Ravanelli: "Allegri Penso non sia più convinto di restare alla Juventus": Fabrizio Ravanelli ha parlaro a Pressing. L'ex attaccante bianconero ha analizzato il momento della Juventus dopo il ritorno alla vittoria in Serie A contro il Frosinone, con un suo pensiero anche sul ...tuttosport

Ravanelli: "Allegri senza certezze penso che non sia più convinto di rimanere alla Juventus": Intervenuto a Pressing, Fabrizio Ravanelli sulla Juventus ha detto: "Il pubblico non è contento di questa Juventus soprattutto delle ultime quattro partite perché la Juventus dopo la partita con ...tuttojuve

Ravanelli: «Juve Non sono convinto che Allegri possa rimanere»: Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing del futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri Fabrizio Ravanelli, ex ...calcioblog