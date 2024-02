Rapiti in Mali due anni fa | liberata la famiglia di brianzoli detenuti dai jihadisti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono stati liberati nella notte scorsa i tre cittadiniche erano statiinil 19 maggio 2022. Si tratta di Rocco Langone, della moglie Maria Donata Caivano e del figlio GiovLangone, trasferiti in Africa da Triuggio e da Lissone. Ne dà notizia la Presidenza del Consiglio. Erano stati sequestrati nella loro abitazione nel maggio del 2022. Prelevati dalla casa alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale Bamako dove vivevano da diversi. “È un’area particolarmente permeata dalla presenza di miliziani; il rapimento era avvenuto da parte di una fazione jihadista riconducibile al Jnim, Gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani, allineata con al-Qa’ida, attiva in larga parte dell’Africa Occidentale”, fa sapere una nota del ...

