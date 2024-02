Ragazzo di 24 anni trovato morto in hotel | torna l' incubo eroina gialla

(Di martedì 27 febbraio 2024) Undi 24è statoin undi Mestre e le circostanze del decesso sono tutte da chiarire. Come si legge su VeneziaToday, domenica mattina il personale di una struttura nei pressi della stazione di Mestre ha allertato i carabinieri. Arrivati nella stanza c'era il corpo...

Una Sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 26 febbraio, nel quartiere Sperone di Palermo . Colpi di pistola sono stati esplosi in una piccola ... (today)

Un Ragazzo è stato accoltellato mentre si trovava seduto ai tavolini di un bar di via Milano a Brescia . L'aggressore è riuscito a fuggire.Continua a leggere (fanpage)

Carlo, Giovanni e l’amicizia: selfie simbolo di San Valentino: Il biondo Carlo Morettin, mottense, è molto conosciuto: per anni organizzatore di eventi ... In questo caso sono ritratto con Giovanni, che è un mio caro amico. Io ho un altro Ragazzo, invece Giovanni ...ilgazzettino

Sarno, Michele Annunziata morto a 14 anni: sequestrate le cartelle cliniche di due ospedale: Michele Annunziata, giovane residente a Sarno, è morto a soli 14 anni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ...salerno.occhionotizie

Sarno, muore a 14 anni in corsia: aveva solo un mal di testa, aperto fascicolo: Muore 14enne, è mistero sulle cause. Il Ragazzo era stato ricoverato per accertamenti. Sequestrate le cartelle cliniche di due ospedali. Sotto la lente di ingrandimento i documenti del Martiri del ...ilmattino