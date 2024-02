Rabiot e McKennie infortunati | Allegri ridisegna il centrocampo per Napoli-Juve | le possibili scelte

Alcaraz set to make Juventus full debut vs Napoli – Three other midfielders vying for starting berth: Juventus January signing Carlos Alcaraz will be making his full debut for the club this Sunday against Napoli.juvefc

Rabiot e McKennie infortunati: come può cambiare il centrocampo della Juventus: Una vittoria inseguita per più di un mese e ottenuta solo all’ultimo respiro.La Juventus è tornata al successo in campionato domenica scorsa piegando in pieno recupero il Frosinone, ma quelli ottenuti ...msn

Juventus, centrocampo in emergenza: le soluzioni di Allegri per Napoli: Una sfida, quella del Maradona, in cui la Juventus dovrà dare continuità alla sofferta vittoria conquistata in extremis con il Frosinone. I bianconeri, contro i ciociari, hanno ritrovato il successo d ...today