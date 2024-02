Questa mancanza mi lascia perplesso | Massimo Giletti non fa sconti a Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Tv fa 70 etorna in Rai “in prova” con una “serata evento” che lo vedrà domani sera in prima serata su RaiUno a capo di una brigata di artisti pronti a rappresentare non solo la storia della televisione, primi fra tutti Renzo Arbore e Pippo Baudo nel ruolo di “padri costituenti”, ma anche se non soprattutto l'attualità, il presente e pure una proiezione sul futuro.si presenta sereno e risolto al cospetto dei giornalisti ma dimostra di non aver perso il morso dell'allievo di Giovanni Minoli. «Mixer d'altra parte - spiega rispondendo alle domande - è un modello mentale. Un modo di ragionare e pensare. Nel mio cuore c'è quello». Lo show in programma domani sera sarà una sorta di spartiacque per il conduttore più chiacchierato del 2023 che dopo il clamoroso addio a La7, dovuto all' improvvisa sospensione della ...