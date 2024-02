Quel ’ready to wear’ che cambia con i tempi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Haveone nasce a Bologna nel 2019. Vantando una vasta e pregressa esperienza nel settore, i fondatori decidono di puntare tutto su due valori, intrinsechi all’azienda: qualità e riconoscibilità. Distinguendosi nel panorama del ready to wear attraverso mix and match di forme e volumi, Haveone propone capi daily,denim, capispalla, maglieria lavorata. Con più di 600 rivenditori in Italia, Haveone è una realtà in piena espansione, che punta a rappresentare i repentinimenti del nostro secolo.