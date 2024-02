Quei rapimenti all’estero dei servizi segreti di Maduro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Latinoamerica in allerta per idella dittatura venezuelanaIl ministro della sicurezza argentino, Patricia Bullrich, ha chiesto al governo di Joe Biden di cambiare la sua politica di riavvicinamento con il Venezuela, e di smettere di “sostenere una dittatura”. Bullrich ha detto che il rapimento che ha avuto luogo in Cile mercoledì 21 febbraio, di un tenente in esilio critico diè una questione di “estrema gravità, che dovrebbe portare a cambiamenti nel modo in cui l’intero continente affronta la dittatura del Venezuela. Boric sta indagando su ciò che è accaduto a Santiago mercoledì, quando alcuni individui hanno rapito il tenente venezuelano Ronald Ojeda spacciandosi per poliziotti cileni. “Questa è una situazione molto seria. Non abbiamo informazioni ufficiali dal Cile ma potrebbe significare che i ...