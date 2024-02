Quanto guadagna l’inviato a L’Isola dei Famosi 2024? La cifra spropositata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il ruolo di inviato dedeiè tanto bellodispendioso, così che il compenso previsto per rimanere sulle spiagge dell’Honduras e alloggiare in una casetta di legno da aprile a giugnoè piuttosto elevato. Oltre a ciò tale ruolo rappresenta il collegamento tra la conduttrice e gli opinionisti presenti in studio e i naufraghi dall’altra parte del mondo. Chi saràdi questa edizione condotta da Vladimir Luxuria?dei: il guadagno deldel realitydedeipartirà per l’Honduras intorno alla fine di marzocosì da essere pronto per l’inizio ...