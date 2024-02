Quanto costa crescere un figlio in Italia uno dei Paesi al mondo in cui costa di più

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’è uno deiin cuidi piùun: a rivelarlo è una ricerca dello YuWa Population Research Institute di Pechino, il quale ha stilato un rapporto sui costi della fecondità in Cina e nel resto del. Secondo lo studio, il gigante asiatico si posiziona al secondo posto nella classifica mondiale deipiù cari alin cui mantenere un, a parimerito con l’. La ricerca si basa sul costo del mantenimento di undalla nascita fino ai 17 anni, e calcola l’esborso medio in relazione al Pil pro capite di ciascuna nazione: in Corea del Sud, il Paese col tasso di fecondità più basso alcon una media di 0,8 figli ...

