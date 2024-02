Quante sono quelle rose? | Sabrina Ferilli lo infilza | l' imbarazzo di Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un bel problema di par condicio per. No, questa volta la politica non c'entra, perché da quando Che tempo che fa si è trasferito dalla Rai a Discovery, sul Canale Nove, il conduttore di Savona non ha più remore né restrizioni e può finalmente scatenare il suo plotone d'esecuzione. Un esempio? Domenica sera in studio c'è la crema del giornalismo di casa Gedi: Massimo Giannini, Concita De Gregorio e Annalisa Cuzzocrea. Tutti a dissertare di polizia, Viminale e manganellate per arrivare ovviamente alla medesima conclusione: censura e regime alle porte. Non c'è che dire, in certi salotti televisivi il pluralismo gode sempre di ottima salute. I guai perarrivano piuttosto quando nel giro di pochi minuti sfilano al suo cospetto due superdive. La prima è Naomi Campbell, splendida, emozionata ed emozionante a 53 anni. ...