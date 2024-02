Qualcomm X80 | Nuovo Modem 5G con Intelligenza Artificiale e Supporto Satellitare

(Di martedì 27 febbraio 2024) IlX80 diintegra l’IA e ilalla comunicazioneha annunciato al Mobile World Congress 2024 di Barcellona unsistema-RF 5G per offrire ai suoi clienti una connettività più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico. Il X80 è il settimo5G dell’azienda e include diverse nuove tecnologie per avanzare … ?

Il nuovo modem X80 di Qualcomm racchiude AI e supporto integrato per la comunicazione satellitare: Al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Qualcomm ha annunciato un nuovo sistema modem-RF 5G per offrire ai propri clienti una connettività più veloce ...cybeout

Xeon Clearwater Forest, oltre il processo Intel 18A c'è di più: Intel ha svelato molti dettagli sulla CPU Xeon interamente basata su E-core del 2025, nome in codice Clearwater Forest. Il processore unirà tante nuove soluzioni come il processo Intel 18A e le tecnol ...hwupgrade

Le novità di Ericsson per il 5G in mostra al WMC 2024: Le novità di Ericsson per il 5G in mostra al WMC 2024 Multi-threading, una nuova tecnica promette di raddoppiare le prestazioni dei PC Snapdragon X80, FastConnect 7900 e Hub AI: Qualcomm ...edge9.hwupgrade