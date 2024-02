Pugilato | pronti 9 azzurri nel torneo preolimpico di Busto Arsizio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tutto pronto all’E-Work Arena diper l’inizio deldi. La manifestazione in programma da domenica 3 a lunedì 11 marzo vedrà sul ring a combattere per il pass a cinque cerchi Federico Serra (51 kg), Francesco Iozia (57 kg), Gianluigi Malanga (63,5 kg), Salvatore Cavallaro (71 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg) e Melissa Gemini (75 kg). Assenti invece perché già qualificati: Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Giordana Sorrentino (50 kg) ed Irma Testa (57 kg). Sono attesi ben 633 pugili (400 uomini e 233 donne) in rappresentanza di 113 Comitati Olimpici Nazionali. Si qualificheranno a Parigi 2024 le migliori quattro atlete delle categorie 50 kg, 54 kg, 66 kg e 75 kg, le ...