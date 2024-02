PSG | Mbappé e e Al-Khelaifi all’Eliseo da Macron | cambia il futuro?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le ultime suldi Kylian, attaccante francese del PSG, dopo l’incontro con il presidenteSecondo quanto riportato da RMC Sport, Kyliane Nasser Al-sarebbero in questo momento a cena con il presidente della Francia Emmanuel. Non è chiaro se dietro all’invito ci sia anche un tentativo di farre idea all’attaccante sull’imminente addio alla Ligue 1. Già due anni faaveva infatti provato in tutti i modi a convincerea non lasciare il PSG.