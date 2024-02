Prysmian | commessa da 1 | 9 miliardi per il Regno Unito

(Di martedì 27 febbraio 2024) La società attiva nel settore dei sistemi in cavo sottoscrive un contratto con Eastern Green Link 2 per un impianto che collegherà Scozia e Inghilterra

Borsa: Shanghai chiude a +1,29%, Shenzhen a +2,35%: Le Borse cinesi allungano nel finale e chiudono gli scambi sui massimi intraday, con buoni guadagni: l'indice Composite di Shanghai sale dell'1,29%, a 3.015,48 punti, mentre quello di Shenzhen ...quotidiano

Prysmian firma commessa da 1,9 miliardo per sviluppo rete tra Scozia e Inghilterra: “Nell’ambito della commessa Prysmian fornirà un importante sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per lo sviluppo della rete Eastern Green Link 2 (EGL2) che collegherà la Scozia ...finanza