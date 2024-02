Protezione civile Lazio | Mercoledì allerta gialla per precipitazioni

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile ha emesso per domani allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto , ... (anteprima24)

La Protezione civile ha emesso per domani allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto , allerta arancione su parte di ... (quotidiano)

Maltempo, allerta rossa in Veneto: sospesi i treni tra Vicenza e Padova: L'ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia con piogge abbondanti e nevicate sta causando disagi in molte aree, dalla Liguria al Veneto, regione per la quale la Protezione civile aveva ...repubblica

Allerta meteo gialla: domani temporale a Napoli: Napoli, allerta meteo gialla per pioggia e temporali. La Protezione civile della Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali valida dalle ore 14 alle ore 23.59 di domani, merc ...msn

Allerta meteo mercoledì 28 febbraio: scuole chiuse in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO: L’ondata di maltempo continua a interessare l’Italia. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio. – Allerta rossa per rischio ...orizzontescuola