Propaganda di guerra La profezia di Anne Morelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024)è una storica belga che nel 2005 aveva pubblicato in Italia un libro dal titolo “Principi elementari delladi”. L’autrice dimostra come dei meccanismi elementari delladi, utilizzati per la prima volta in occasione del conflitto del 1914-1918, ci si sia serviti regolarmente in tutte le ostilità successive (comprese le più recenti).dimostra come dei meccanismi elementari delladi, utilizzati per la prima volta in occasione del conflitto del 1914-1918, ci si sia serviti regolarmente in tutte le ostilità successive (comprese le più recenti) Il libro, per il suo carattere didattico, ha conosciuto un grande successo internazionale: tradotto in ...