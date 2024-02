Procura Milano apre fascicolo ex Ilva

(Di martedì 27 febbraio 2024) 19.55 Ladiha aperto unsul caso dell'exal momento senza ipotesi di reato né indagati. Ilesplorativo potrebbe diventare un'inchiesta nel caso il tribunale fallimentare dichiarasse lo stato di insolvenza di Acciaierie d'Italia e l'ipotesi di reato potrebbe essere quella di bancarotta. Per ora la battaglia fra i soci dell'exdovrà essere risolta dal tribunale che dovrà decidere se accogliere la richiesta di insolvenza, oppure concedere il concordato e "misure protettive".

