Processo sulla cessione del marchio Ac Siena I giudici assolvono Mussari e Mezzaroma

(Di martedì 27 febbraio 2024)per ladelAc: l’assoluzione con formula piena nei confronti dell’ex presidente di Mps Giuseppe, dell’ex vertice della Robur Massimoe dei tre dirigenti del Monte Antonio Marino, Alessandro Malfatti e Gianfranco Mariangeli è arrivata ieri dopo un lungo dibattimento. L’accusa era a vario titolo di bancarotta fraudolenta impropria. Nella precedente udienza era stata chiesta dai magistrati la riqualificazione del capo d’imputazione in bancarotta semplice, capo d’imputazione che diventava così soggetto a prescrizione. In altre parole, l’ipotesi di responsabilità non era più dolosa, ma colposa. Secondo la difesa, invece, la condotta adottata dagli imputati era già stata messa in atto da altri club ed era stata studiata con attenzione. ...