Problemi Yahoo Mail del 27 febbraio | la casella sempre in crash

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sembrano essercinella giornata di oggi 27, con il servizio eche va continuamente insenza dare la possibilità agli utenti di consultare la propriadi posta elettronica. Non c’è verso di leggere, né tanto meno di inviare ein queste ore: la situazione sta andando avanti così ormai da poco dopo la pausa pranzo, con le segnalazioni che si stanno incalzando nei minuti attuali. Il reparto tecnico sarà stato sicuramente già allertato, ma per adesso la situazione non pare voler rientrare troppo facilmente. Inon sono rari: come, purtroppo, gli utilizzatori di questo servizio sapranno, la situazione, pur non essendo fuori controllo, ...

