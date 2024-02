Principe William diserta cerimonia per ‘ragioni personali’ Fonti Kensington Palace | “Kate sta bene”

Apprensione in tutto il Regno Unito dopo che il principe William ha annullato all'ultimo minuto la partecipazione ad un evento ufficiale a Windsor per ... (fanpage)

Il principe William ha annullato all’ultimo minuto un impegno pubblico che aveva in agenda questa mattina: una cerimonia religiosa in ricordo di re ... (open.online)

Funerali di re Costantino di Grecia, a Windsor il grande assente è il Principe William: Grandi assenti re Carlo, che continua il trattamento per una forma di cancro, e soprattutto il Principe William che ha rinunciato all'ultimo momento a causa di non specificate "ragioni personali".ilmessaggero

A Windsor funerali di re Costantino di Grecia, grande assente William: Roma, 27 feb. (askanews) – La regina Camilla guida i partecipanti alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia al Castello di Windsor. Grandi assenti re Carlo, che continua il trattamento p ...askanews

Camilla regina alla cerimonia per l'ultimo re di Grecia: con lei anche il Principe Andrea (che torna in auge), William dà forfait: Alla cerimonia per ricordare l'ultimo re di Grecia, cugino in secondo grado di Carlo III e padrino di William, è andata la regina Camilla senza il sovrano, assente come previsto, col Principe Andrea e ...corriereadriatico