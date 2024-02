Prima categoria Corsa promozione | X Martiri non molla | Possiamo farcela»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sgasata della Centese, che si impone contro la Xnello scontro al vertice e porta a quattro i punti di vantaggio sui diretti concorrenti per la vittoria finale. Vittoria che va oltre ai tre punti in più in classifica, potrebbe incidere anche sul morale. Dopo un lungo inseguimento che aveva portato i biancazzurri di mister Bolognesi a una rimonta spettacolare, la battuta d’arresto potrebbe incidere in maniera decisiva. A Porotto però nessuno intende abbassare la guardia. "Mancano nove partite, adesso pensiamo a risollevarci e far punti – afferma il direttore sportivo della X, Riccardo Alberani – La Centese ha vinto lo scontro diretto, ma non è finita. Si riparte senza piangersi addosso e vedremo dovearrivare". Il dirigente biancazzurro si sofferma sulla partita di sabato scorso, giocata davanti a un pubblico ...

