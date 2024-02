Prima categoria Castelraimondo | si è dimesso il tecnico Carucci

(Di martedì 27 febbraio 2024) Fabioha rassegnato le dimissioni per motivi personali da allenatore della Folgore, formazione che occupa in coabitazione la quinta posizione del campionato di. La società pur con rammarico ha accettato la decisione dele lo ha ringraziato "per i setti anni fantastici – scrivono i dirigenti in cui la Folgore ha compiuto una vera e propria rifondazione che senza di lui non sarebbe stata possibile. Sono stati infatti tanti i traguardi raggiunti tra cui il ritorno ine soprattutto i numerosissimi ragazzi locali cheha fatto crescere e debuttare insquadra. Gli auguriamo tutte le fortune sia personali che sportive. Nei prossimi giorni la società comunicherà chi ...

La risposta alla nota del gruppo squadra: “Ci sentiamo in pieno diritto di contestare: si sta cercando di gettare fango sulla tifoseria per far passare in ... (vallesina.tv)

Cade il Frugesport, capolista del girone G di Prima : malgrado il 14º gol in campionato di Roberto Zuccarino (foto), i ravennati perdono 2-1 in casa del San ... (sport.quotidiano)

Sgasata della Centese, che si impone contro la X Martiri nello scontro al vertice e porta a quattro i punti di vantaggio sui diretti concorrenti per la ... (sport.quotidiano)

Prima categoria. Il 14°gol di Zuccarino non basta al Frugesport. Ok il Savio nel derby: Il Frugesport, capolista del girone G di Prima categoria, cade 2-1 contro il San Vittore nonostante il 14º gol di Zuccarino. Anche l'Edelweiss perde, mentre il Savio vince il derby. In girone E, la Vi ...ilrestodelcarlino

Marcucci: "Bravi tutti". Surplus oltre 400 mila: "Altri premi ai carristi ed eco-investimenti": La presidente userà il "malloppo" per risparmio energetico e musei. Il fondo di riserva non ha bisogno di incrementi. Appello alla città intera. "A marzo riunione collettiva per migliorare accoglienza ...lanazione

L’Aurora Montaione cala il poker. Il Ponte a Cappiano va al tappeto: Crolla in casa il Monterappoli che incassa 5 reti dalla Pietà. Il solito Carraro evita. la sconfitta al Santa Maria. . Nel girone C di Prima categoria si parte subito con uno scontro diretto in chiave ...lanazione