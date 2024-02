(Di martedì 27 febbraio 2024) Cambiamenti nello stile di vita possono aiutare ad abbassare lasanguigna in modo naturale, riducendo così il rischio di malattie cardiache. Ecco che cosa fare, secondo gli specialisti della Mayo Clinic, per combattere e prevenire l'ipertensione

Cadere, rialzarsi, accettare le proprie fragilità in modo che diventino forza. Sapersi ascoltare. Sempre più persone (finalmente) hanno a cuore la propria ... (ilfattoquotidiano)

Le temperature scenderanno di 10 gradi riportandosi intorno alla media del periodo: in arrivo un weekend di neve e pioggia (repubblica)

Pressione alta: come abbassarla senza farmaci con 10 modi efficaci: Pressione alta La soluzione non è sempre e soltanto il ricorso ai farmaci. Un ruolo chiave nel trattamento dell'ipertensione è rappresentato infatti dallo stile di vita: adottare abitudini sane e ...vanityfair

Meteo Italia: settimana di forte maltempo, Marzo partirà con la pioggia: La circolazione ciclonica resterà intrappolata per giorni a ridosso dell’Italia, in quanto rallentata nello spostamento verso levante da un’alta Pressione di blocco protesa sul Centro-Est Europa. Ne ...meteogiornale

Angolo Tattico - Gli inserimenti di Frattesi, la posizione di Asllani, la Pressione di Rafia: cosa emerge al Via del Mare: L’Inter dei 7 cambi rispetto alla partita di Champions strapazza il Lecce al Via del Mare con un gioco semplice, orientato al passaggio in verticale e di continuo interscambio nello spazio.fcinternews