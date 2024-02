Premio nazionale Franciacorta al via

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alla Cantina La Quadra di Cologne ieri mattina è stata presentata la V edizione del, organizzato dall’associazione In Vino Veritas, che premia i migliori scrittori italiani di letteratura contemporanea, pedagogia e storia contemporanea. Sarà il momento principale dell’annata culturale. In Vino Veritas, grazie all’estro di Mariucci Ambrosini non si fermerà a questo. L’associazione, che per il 2024 ha come obiettivo rendere laPatrimonio dell’Unesco. Il nove marzo sarà inaugurata la stagione delalle 19 nel Comune di Rovato. Alle 21 nella Parrocchiale di Santa Maria Assunta si terrà il concerto Elevazione Spirituale con il Requiem di Mozart. In programma altri eventi.

