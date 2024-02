Premio Agnes a Scavo | Merlo | Gassmann & Pandolfi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Rai nell’anno della doppia ricorrenza (100 anni della radio e i 70 anni della televisione), l’Associazione stampa estera, l’inviato speciale di Avvenire Nelloe il vicedirettore del Foglio Salvatore, la fiction Rai Un Professore con Alessandro Gassman e Claudiasono alcuni dei vincitori della XVI edizione del, ilinternazionale di giornalismo e informazione. La giuria presieduta da Gianni Letta ha decretato i vincitori che saranno premiati in una cerimonia – promossa dalla Fondazione Biagio– a Roma, in Piazza del Campidoglio, venerdì 21 giugno, condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. Unai valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione, un ...