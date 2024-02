Preghiera della sera 27 Febbraio 2024 | “Vieni in mio aiuto”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “in mio”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Aiutami a vivere come Te”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa ... (lalucedimaria)

Lo sguardo delle donne sul mondo oscurantista: "Fe/mail-La Fotografia" nelle sale del Musinif a Senigallia: Colpisce in particolare la foto delle prigioniere politiche, che sfilano in nero dietro una cancellata, accanto alle tre foto di donne velate alla grande Preghiera islamica del ... in prossimità ...corriereadriatico

Coro padre Pio di Nepi protagonista al Santuario di San Salvatore in Lauro di Roma: NewTuscia – NEPI – Una giornata indimenticabile, ricca di fede, impegni e forti emozioni per i componenti del coro Padre Pio Nepi (VT) e i loro familiari, che ha animato la Celebrazione Eucaristica di ...newtuscia

Crollo nel cantiere a Firenze, cerimonia funebre con l'imam per tre operai: Giuseppe Betori presiederà a nome della diocesi una messa in suffragio nella Chiesa dell'Ascensione di N.S. Gesù Cristo , la parrocchia del territorio. "Come comunità cristiana vogliamo ricordare ...gonews