Polizia sotto tiro | la frase che ammutolisce Cruciani | Non ne parlo

(Di martedì 27 febbraio 2024) In Italia "sono diventati tutti questori ed esperti di ordine pubblico". A Un tavolo per due, il confronto tra Nicola Porro e Giuseppenel programma di Rete 4 Quarta Repubblica, il conduttore de La Zanzara commenta così le polemiche sugli scontri tra manifestanti eai cortei di Pisa e Firenze in favore della Palestina. "Noi siamo per tutte le manifestazioni, ti ricordi quando Marco Pannella si fumava i cannoni? Era una cosa illegale", premette Porro. Per"anche se uno dice Viva le Brigate Rosse per me va bene, io sono per la libertà di espressione più estrema". Tuttavia, sui fatti di Pisa è bene chiarire un punto: "Io sono certamente dalla parte della", spiega, è chiaro che ci può "essere qualcuno tra i poliziotti che si comporta male", ma "in questi ...