Playstation in crisi | Sony licenzierà 900 lavoratori

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il colossosi sta sgretolando. LaInteractive Entertainment ha annunciato checirca l’8% della sua forza lavoro globale, vale a dire circa 900. Da mesi la società re dei videogiochi in tutto il mondo sta subendo un bruttissimo calo delle vendite, costringendola a correre ai ripari tagliando i propri fondi. “Dopo L'articolo proviene da Il Difforme.

