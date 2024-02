Pisa-Modena mercoledì 28 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 27 febbraio 2024) Due KO consecutivi tra Parma e Venezia hanno portato ildi Aquilani sull’orlo della zona playout, a +4 dal quint’ultimo posto. Per i nerazzurri è una stagione di transizione, con il tecnico romano sempre sulla graticola e una piazza che ancora fatica a voltare pagina dopo la bella parentesi con D’Angelo in panchina.La gara contro ilInfoBetting: Scommesse Sportive e

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I toscani per tenere a distanza la zona retrocessione, gli emiliani per ... (sport.periodicodaily)

Sampdoria, playoff mai così vicini da settembre. I numeri: La Sampdoria può ancora giocarsi i playoff: i blucerchiati sono a quattro punti dall'ottavo posto, mai così vicini dalla quarta giornata Fin da inizio sta ...clubdoria46

D’Angelo prepara Spezia–FeralPisalò: “La salita è ancora ripida. La designazione di Baroni una garanzia”: Il quinto risultato utile consecutivo, arrivato a Modena in inferiorità numerica, non ha distratto Luca D’Angelo. L’allenatore aquilotto resta concentrato su un campionato «sempre difficile», che pone ...ilsecoloxix

QS - Lecco-Pisa, Daspo per 4 tifosi: fuori dagli stadi per un anno: "Lecco-Pisa, Daspo per 4 tifosi: fuori dagli stadi per un anno", titola il Quotidiano Sportivo. Dopo le intemperanze del 20 gennaio scorso durante la sfida persa (1-3) dai blucelesti al ...tuttob