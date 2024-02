Pisa | la procura indaga per lesioni volontarie e violenza privata Piantedosi | “Casi isolati”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 febbraio 2024)aggravate e. Questi i reati ipotizzati nell’inchiesta aperta dalladisulle cariche contro il corteo pro Palestina di venerdì scorso, in cui sono rimasti feriti 13 studenti, 10 dei quali minorenni. L’attenzione è rivolta sui 15 componenti del reparto mobile che il 23 febbraio ha caricato gli studenti in fuga nel vicolo che porta da piazza Dante a piazza dei Cavalieri. Secondo La Repubblica, gli inquirenti si stanno concentrando in particolare su 4-5 agenti. In aggiunta andranno valutate altre posizioni, come quella di un agente che ha bloccato a terra un ragazzo. La direzione investigazioni generali e operazioni speciali (digos) ha inviato ai magistrati i nomi di chi era in piazza quel giorno e le immagini riprese dalla scientifica in ...