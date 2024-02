Pirlo | «Rientro Esposito? Speriamo! Devo vedere una cosa»

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Sampdoria stasera ha perso 1-2 contro la Cremonese, nella ventisettesima giornata di Serie B. Al match di Ferraris non ha preso parte – di nuovo –, che è fuori da qualche settimana per un infortunio., nel post partita di Sky Sport, segnala quando tornerà il prestito dall’Inter. DI– Dopo la sconfitta della Sampdoria di stasera, Andreaconfida neldi Sebastiano: «Gioca con la Feralpisalò? Lo speriamo. Adesso sta meglio, vediamo se nel fine settimana riesce ad aggregarsi al gruppo. Poi vediamo se riesce a giocare la partita di domenica, manca Fabio Borini che stiamo aspettando e anche Estanis Pedrola. Sono giocatori importanti che stiamo aspettando». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

