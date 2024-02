Pioggia e temporali in Toscana | alberi caduti | frane e incidenti

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 27 febbraio 2024) E' stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco, quella appena trascorsa, tra il 26 e 27 febbraio 2024, in, a causa del maltempo che sta interessando la regione in queste ore. La provincia più colpita è stata quella di Lucca L'articolo proviene da Firenze Post.