Pioggia e neve sull'Italia almeno fino al 5 marzo. “Alpi sommerse”. Previsioni meteo e mappe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 - Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore l’Italia. Frane, smottamenti e disagi in molte aree, dalla Liguria al Veneto. Laè caduta copiosa sullee sugli Appennini settentrionali, anche se la quota dei fiocchi bianchi è in aumento. “Il tempo ha cambiato radicalmente voltoe sul Mediterraneo in generale, dopo mesi di piogge spesso centellinate ora si è aperta una fase decisamente piovosa, sebbene con effetti diversi a seconda delle zone d’Italia”, spiega ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara. Al centro del ciclone L’esperto avverte: “a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari. Ulteriori piogge e rovesci, dopo aver interessato copiosamente il Nord, si estenderanno anche al ...