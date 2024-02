Pioggia a Milano | strade allagate e traffico in tilt | bus e tram deviati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) È bastata una notte diintensa per causare più di qualche disagio a. Diversesi sono, rallentando ilin alcune zone della città. I problemi maggiori si sono registrati nella zona settentrionale, dove l’acqua ha totalmente invaso via Lancetti, che è stata pertanto chiusa al. Si segnalano zone con acqua alta sulla carreggiata anche sulla Circonvallazione. L’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato di aver modificato il servizio di queste linee che passano per quel tratto. Il2 non fa servizio tra via Farini, via Ferrari e Bausan, ai viaggiatori si consiglia di usare la linea 92. Deviato anche i filobus 90, 91 e 92, che nelle due direzioni faranno la fermata via Bernina sulla corsia laterale.