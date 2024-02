Petrolio, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni: Programma nato nel 2013, "Petrolio" è stato per anni un importante programma della seconda serata di casa Rai. Trasmesso fino al febbraio 2019 su Rai 1, è poi passato per una manciata di anni su Rai 2 ...today

stasera in tv, su Canale5 Ciao Darwin Rewind: 20:30 TG2 20.30 21:00 TG2 Post 21:20 Dalla Strada Al Palco – Puntata Del 27/02/2024 23:35 stasera C’è Cattelan Su Rai2 – Puntata Del 27/02/2024 ...ilsipontino

Climate change, Eni non gradisce l’inchiesta e ‘avvisa’ Petrolio: A Eni non piace che si parli di Petrolio in prima serata tv. stasera alle 21.20 torna in onda su Rai3 Petrolio, il programma di approfondimento condotto e diretto da Duilio Giammaria. Presenterà i ris ...ilfattoquotidiano