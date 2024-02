Petrachi | «De Laurentiis è un visionario ma deve permettere al ds di lavorare | deve delegare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gianluca, ex ds di Roma e Torino, è intervenuto ai microfoni di Tv Play nel programma condotto da Marco Giordano. Ha parlato anche di Napoli e Dee De“La piazza di Napoli è importantissima. Quello che si è creato nelle ultime stagioni è stato straordinario: ha sempre viaggiato a ritmi altissimi sia in Italia che in Europa. Le motivazioni per andare in una società del genere sono altissime, mi piacerebbe ripartire da lì ma chiaramente non dipende dal sottoscritto, ma dalle intenzioni della società e dal presidente se vuole iniziare ao scegliere accanto a sé delle figure che possono realmente. Credo che questo sia indispensabile, a prescindere da chi possa arrivare. De...