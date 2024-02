Perla Vatiero vicina ad Alessio | la reazione infastidita di Mirko

(Di martedì 27 febbraio 2024) In questi giornisi è avta adFalsone e stasera non è mancata ladiBrunetti L'articolo proviene da Novella 2000.

Sara Ricci, ex concorrente del Grande Fratello , intervistato dal buon Lorenzo Pugnaloni ha svelato cosa ne pensa del bacio televisivo tra Perla Vatiero e Mirko ... (blogtivvu)

Federico Massaro , accusato di bere troppo latte, ha sbottato al GF contro Perla Vatiero e Anita Olivieri : "Non mi ascoltate quando parlo, ora parlate solo ... (fanpage)

Nella casa del GF Perla Vatiero si è av vicina ta ad Alessio Falsone sostenendo di non essere 'fidanzata' nonostante il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti . ... (fanpage)

"Grande Fratello", Perla troppo vicina ad Alessio "Non ho superato nessun limite": La produzione, infatti, manda in onda un filmato in cui si vede Perla Vatiero sempre più vicina ad Alessio Falsone: proprio la persona di cui Mirko era più geloso. Pungolata dal conduttore, Perla ha ...tgcom24.mediaset

Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone sempre più complici. Mirko Brunetti: «Ma noi siamo detti ti amo»: Durante la serata di lunedì 26 febbraio, si è parlato della complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. La gieffina è stata chiara e sincera ed ha sottolineato di essersi avvicinata ad Alessio non ...msn

Grande Fratello, diretta 39a puntata – Il triangolo Mirko-Perla-Alessio: In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...davidemaggio