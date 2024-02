Percorso antiviolenza per 38mila donne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 febbraio 2024) 22.30 Nel 2022 sono state circaleche si sono rivolte a un servizio specializzato contro la violenza o che sono state ospiti di strutture residenziali specializzate o generiche. Lo si legge in una nota dell'Istat presentata in una audizione alla commissione Lavoro della Camera. Il tema dell'inserimento lavorativo dellevittime di violenza e il raggiungimento della loro autonomia, fanno parte del lavoro della commissione lavoro per adottare provvedimenti di tutela dellevittime di violenza